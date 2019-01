Mbemba com espaço reduzido

As movimentações do FC Porto no mercado criam uma situação ingrata para Mbemba. Face ao castigo de Felipe, o congolês pode ser titular contra o Nacional, estreando-se finalmente no campeonato com esse estatuto.

Todavia, com a chegada de Pepe, torna-se evidente que o defesa contratado ao Newcastle fica com o seu espaço ainda mais reduzido. Se até agora não conseguiu entrar na luta com Éder Militão e Felipe, com o internacional português no plantel vai ficar remetido a um estatuto de pelo menos 4ª opção, mediante a leitura que Conceição fizer da prestação de Diogo Leite.

Nesse sentido, as contínuas notícias sobre o interesse do Besiktas em Mbemba podem ganhar tração. Uma proposta de 2,5 milhões pelo seu passe não cobre os 4 milhões pagos pelos dragões, mas existem soluções negociais que podem viabilizar a sua saída.