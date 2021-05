Mbemba despede-se de Marega: «Já provaste tudo aqui»

O Al Hilal anunciou Moussa Marega como reforço para as próximas três temporadas no domingo à noite, um dia antes de o FC Porto defrontar o Farense, mas o avançado maliano só deu eco à notícia nas redes sociais esta terça-feira, depois de consumado o triunfo (5-1) sobre os algarvios, num duelo em que, por opção de Sérgio Conceição, não saiu do banco.





As reações à mudança de Marega têm sido muitas, mas o congolês Mbemba foi, para já, o único do plantel portista que dedicou um 'InstaStory' só para isso. A acompanhar uma imagem de Marega a exibir uma medalha de campeão nacional, o defesa do FC Porto deixou uma mensagem de despedida ao colega, em francês: "Meu amigo, boa sorte para o teu novo desafio. Já provaste tudo aqui".