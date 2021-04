Mbemba e a vitória sobre a Juventus de Ronaldo: «Foi o momento mais bonito»

A entrevista concedida à secção de desporto do jornal belga ‘La Dernière Heure’ foi realizada antes do embate frente ao Chelsea mas depois da épica derrota em Turim, frente à Juventus. Um jogo que, naturalmente, foi tema forte da conversa, com Mbemba a admitir que superiorizar-se a CR7 foi mesmo o marco mais importante da sua carreira.





"Foi o momento mais bonito. Porque ele é o número 1 de todos os jogadores de futebol, de todos os atacantes. Nunca pensei que um dia conseguiria uma partida dessas contra ele. Por isso, agradeço a todas as pessoas que me ajudaram ao longo da minha carreira", admitiu o central, revelando que passou mal nos dias antes da partida devido a uma lesão muscular: "Tive fadiga muscular. Não estava a 100 por cento antes do jogo. Naquela altura recebi muitas mensagens de amigos de África e também da Europa. Alguns amigos africanos diziam-me a brincar: ‘Porque estás com problemas com o Ronaldo se já o paraste na primeira mão?’. Antes da segunda mão, todas essas mensagens motivaram-me novamente e eu disse a mim mesmo que o clube precisava de mim. Trabalhei e dei 100 por cento no dia do jogo."A vitória na eliminatória com a Juventus resultou no apuramento para os ‘quartos’ da Champions e fez do FC Porto o único representante fora das ligas top 5 ainda em prova. Como se explica? "É o amor, um grupo que é uma família. Graças a isso, conseguimos resistir às tempestades sendo sólidos todos juntos. Ninguém nos dá muitas hipóteses, mas acreditamos", garantiu Mbemba.