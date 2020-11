Mbemba e o bis frente ao Benfica: «Não fiquei bem com a noção do que tinha acontecido»

Chancel Mbemba vestiu o fato de herói improvável na última final da Taça de Portugal e, com dois golos, acabou por contribuir de forma decisiva para o triunfo frente ao Benfica. Um dia que não mais vai esquecer.





"Quando o encontro terminou, pareceu-me tudo normal, não fiquei bem com a noção do que tinha acontecido. Só depois, quando viajei para a Bélgica, é que comecei a reviver o jogo e a aperceber-me realmente do feito. Foi incrível pensar em todos os momentos que passei desde a saída do Newcastle até à chegada ao FC Porto. É verdade que sou um jogador habituado a marcar golos, mas para ser sincero nunca tinha imaginado nem esperava apontar dois naquela final. É divinal", analisou Mbemba, que admitiu tratar-se do momento "mais marcante" da sua carreira.Tão impactante que os efeitos se fizeram sentir ao longo das semanas seguintes. "O meu telemóvel não parava. Foi impressionante. Recebi muitas mensagens, muitas mesmo. As pessoas estavam extraordinariamente contentes, especialmente as da minha família. Em África, quando se trata de futebol, há muitas críticas e eu aceito essas críticas. Assumir isso dá-me motivação para atingir as metas existentes e fi-lo neste caso. Por isso, só posso agradecer o apoio e as críticas de todos. É algo importante para mim", contou o central, em declarações à revista 'Dragões'.