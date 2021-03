Mbemba falha Gil Vicente e será difícil recuperar a tempo para a Juventus

Sérgio Conceição confirmou esta sexta-feira que Mbemba vai falhar o jogo com o Gil Vicente (amanhã, 18 horas), assumindo ser difícil que o defesa esteja apto para o encontro de terça-feira com a Juventus, da Liga dos Campeões.





"Mbemba? Fora do jogo. Para este está fora e provavelmente para a Juventus também", disse o treinador hoje em conferência de imprensa.Recorde-se que o defesa contraiu uma tendinite no joelho esquerdo no jogo frente ao Sp. Braga, do qual o camisola 19 teve de sair ainda no decorrer da primeira parte.