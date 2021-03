Mbemba falha regresso do FC Porto ao trabalho devido a tendinite no joelho

Chancel Mbemba foi a grande baixa do FC Porto no regresso ao trabalho, agora a pensar no jogo com o Gil Vicente. O defesa-central fez apenas tratamento a uma tendinite no joelho esquerdo, contraída no jogo frente ao Sp. Braga, do qual o camisola 19 teve de sair ainda no decorrer da primeira parte.





De resto, Mbaye é o outro nome no boletim clínico. O guardião fez apenas treino condicionado.