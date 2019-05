Mbemba nos pré-convocados da RD Congo

Chancel Mbemba faz parte da lista de 32 jogadores pré-convocados pelo selecionador da República Democrática do Congo para a CAN. Mesmo tendo feito apenas seis jogos pelo FC Porto, o defesa, de 24 anos, tem praticamente garantida a inclusão no grupo que vai ao Egito, até porque se trata do capitão de equipa. Apesar de ser central de origem, Mbemba costuma ser utilizado como médio na seleção, onde fez toda a fase de apuramento para a competição africana.