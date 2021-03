Mbemba presente no último treino antes da Champions

O FC Porto cumpre, esta manhã, o último treino de preparação da partida com a Juventus, para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. A grande nota de destaque foi a presença de Mbemba no período em que o treino esteve aberto à comunicação social.





O central congolês trabalhou com os companheiros, mas não foram avistados os titulares da partida de Barcelos, com o Gil Vicente, à exceção do guarda-redes Marchesín. No relvado estiveram 13 jogadores de campo e quatro guarda-redes. Isto significa que ainda não foi possível dissipar as dúvidas sobre Pepe e Corona.O treino estava inicialmente agendado para as 10 horas mas começou com mais de uma hora de atraso e, por isso, a conferência de imprensa de Sérgio Conceição e um jogador foi também adiada, das 12 horas para as 12h30. A viagem do FC Porto para Turim está agendada para as 15h30.