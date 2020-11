Mbemba recorda proposta do FC Porto: «Pensei que era um presente de Deus»

Foi em pleno verão de 2018 que Mbemba ficou a saber que o FC Porto estava interessado nos seus serviços. Um 'namoro' que rapidamente se transformou em 'casamento' e que, logo no início, deixou o central congolês radiante. Porque o FC Porto era tudo menos um desconhecido, era até um clube com quem simpatizava depois do percurso da Liga dos Campeões em 2003/04, que terminou com a conquista da prova.





"Quando soube da proposta do FC Porto, pensei logo que era um presente de Deus. Foi mais do que um sonho. Não só porque se trata de um grande clube, mas também porque já seguia o FC Porto na minha infância em África. Vi a final da Liga dos Campeões contra o Mónaco em 2004 pela televisão. Estava muito focado na hipótese de ir para o FC Porto, até porque não estava a jogar no Newcastle. Era um período menos bom da minha carreira, mas eu sabia que era apenas o resultado da escolha de um treinador", referiu Mbemba, ele que foi o grande destaque da última edição da revista 'Dragões'.Chegado ao FC Porto, o objetivo era deixar marca. E, na opinião de Mbemba, tal já foi conseguido. "A minha mãe disse-me que quando representamos uma equipa temos de deixar nela algo nosso. A vida passa rápido e o futebol também. Quando uma oportunidade surge, temos de aproveitá-la. Já fiz história aqui. Um dia, quando sair do FC Porto, as pessoas vão dizer que um jogador chamado Chancel esteve cá no clube e deixou marca", considerou.