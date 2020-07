Mbemba recuperado a dois dias do jogo com o Benfica

O plantel do FC Porto realizou esta quinta-feira mais um treino de preparação para a final da Taça de Portugal frente ao Benfica - sábado às 20h45 no Estádio Cidade de Coimbra - com uma boa notícia para Sérgio Conceição.





Mbemba treinou sem limitações, estando clinicamente apto para o encontro frente aos encarnados. Luís Diaz e Matheus Uribe fizeram tratamento, ginásio e treino condicionado, dando assim sinais de evolução. Já Iván Marcano continua em tratamento, sendo carta fora do baralho.Sexta-feira os dragões realizam mais uma sessão de trabalho às 11h15, com os primeiros 15 abertos à comunicação social. Às 12h30, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do clássico em conferência de imprensa.