Mbemba: «Sou defesa mas apareceu a oportunidade e marquei»

Chancel Mbemba foi o herói do FC Porto na conquista da Taça de Portugal, ao marcar os dois golos da vitória sobre o Benfica. No final do encontro, o central admitiu que não esperava ser o protagonista





"Era um jogo importante, sabíamos que era uma final. Agradeço o apoio a todos os adeptos. Sofremos muito, tivemos uma expulsão na primeira parte. Fizemos todos os possíveis para marcar. Não foi fácil, mas diria que foi sorte. Não foi nada fácil, sou defesa, mas apareceu a oportunidade e marquei. Quando o treinador viu o cartão vermelho e o Luis Diaz também, o treinador disse para respeitarmos esta camisola", disse o defesa à RTP3.