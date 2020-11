Mbemba titular na vitória da RD Congo sobre a Angola

Chancel Mbemba foi, esta terça-feira, titular na vitória (1-0) da República Democrática do Congo sobre a Angola, em jogo do grupo D da fase de qualificação para a CAN'2021.

O defesa-central do FC Porto viu o compatriota Neeskens Kebano, médio do Fulham, fazer aos 64 minutos o único golo do encontro, que permitiu à República Democrática do Congo somar mais três pontos (tem 6, num total de 4 jogos realizados). Já a Angola continua no último posto, com apenas um ponto somado até ao momento, curiosamente frente à RD Congo.