Mbemba volta mais cedo da CAN

Foi com Mbemba no banco de suplentes que o RD Congo perdeu ontem contra o Egito, afastando as possibilidades de ainda se apurar para os quartos-de-final da CAN. Assim sendo, o central dos dragões terá a oportunidade de regressar mais cedo ao Olival, terminando a participação na prova no dia 30. Sorte a de Sérgio Conceição, que vai desesperando por centrais.