Médico do FC Porto explica como se procedeu no momento em que Casillas sofreu um enfarte

O médico do FC Porto, Nelson Puga, explicou ao detalhe como se viveram os momentos em que Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino dos dragões e os procedimentos adotados em seguida."Por sorte, foi diagnosticado rapidamente e os procedimentos correram bem. Pedimos para ter uma equipa no Olival em alerta quando suspeitámos que poderia ser esta situação clínica e colocaram-nos uma equipa de prevenção para que, mal ele chegasse ao hospital, pudesse ser diagnosticado e intervencionado", começou por dizer, em declarações ao Porto Canal."Após ser feito o diagnóstico, pudemos atuar rapidamente em termos de hemodinâmica, ele fez um cateterismo e os colegas de cárdio que atuaram no hospital foram também muito eficazes na resposa que deram, em particular o colega que fez um cateterismo, que também tem mãos como o Iker na baliza para fazer estes procedimentos", relatou Puga.De resto, o médico do FC Porto confirmou que Casillas se sente bem: "foi resolvido sem que ele ficasse com qualquer tipo de sequelas. Está estável, com o humor que o caracteriza e vai iniciar os primeiros passos na sua recuperação."O guarda-redes espanhol, recorde-se, encontra-se livre de perigo, já está numa unidade de cuidados intermédios, mas não deverá jogar mais esta época. Pouco depois das 20 horas, Casillas mostrou uma foto sua no hospital , dizendo que continua com as "forças intactas".