A 'France Football' adianta esta sexta-feira que o FC Porto é uma das equipas interessadas na contratação do médio defensivo Adrien Tameze, jogador de 24 anos que atua no Nice.Contratado no início da presente temporada ao Valenciennes, a troco de 700 mil euros, Tameze evidenciou-se ao serviço do Nice, chamando a atenção dos dragões, que podem estar no mercado em busca de uma alternativa a Danilo Pereira.Refira-se que Tameze tem contrato com os franceses até 2021.

Autor: Fábio Lima