Mehdi Taremi: «Hoje junto-me à equipa dos meus sonhos...»

Momentos após ter sido, esta segunda-feira, confirmado como reforço do FC Porto, Mehdi Taremi recorreu às redes sociais para demonstrar a felicidade por poder representar agora a equipa dos seus "sonhos", aproveitando ainda por agradecer aos seus ex-companheiros e antiga equipa técnica do Rio Ave, após uma temporada "fantástica".





"Estou feliz e entusiasmado por continuar esta minha jornada em Portugal. Depois de um ano que eu posso descrever como fantástico pelo Rio Ave, hoje junto-me à equipa dos meus sonhos, a equipa que eu costumava ver quando era uma criança no Irão, a maior de Portugal e um gigante do futebol europeu. FC Porto, estou entusiasmado para poder fazer parte do futuro brilhante que nos espera pela frente. Queria também agradecer à equipa técnica e aos meus companheiros no Rio Ave. Tivemos um ano fantástico juntos e serei para sempre grato pelo vosso apoio e por me ajudarem a realizar os meus sonhos", escreveu o mais recente reforço dos dragões, na sua página do Instagram.