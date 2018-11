Melhor casa da época... e atraso

O Estádio do Dragão vestiu-se a preceito para receber o duelo entre os líderes do campeonato e registou a melhor casa da época, com um total de 47.929 adeptos presentes.

O registo ultrapassa, ainda que por pouca margem, o verificado no jogo, até ontem, com mais público nas bancadas em 2018/19, curiosamente o do V. Guimarães, em que os dragões saíram derrotados, por 3-2. Enchente natural tendo em conta que os dragões anunciaram ter sido vendidos todos os bilhetes ainda antes do início do encontro.

Por fim, de referir que a bancada destinada aos cerca de 2.000 adeptos do Sp. Braga apenas ficou composta ao cabo dos 10 minutos de jogo. Mais um atraso.