O médio está perto de igualar o seu melhor registo numa primeira liga nacional ao nível dos golos marcados numa só época. Foi precisamente quando passou pelos quadros do adversário desta noite, o P. Ferreira, que Sérgio Oliveira apontou quatro golos em quarenta partidas realizadas, na temporada 2013/14. Ora, na época atual, o centrocampista conta já três tentos apontados, todos na Liga NOS, o que o deixa a apenas um festejo da melhor marca da sua carreira neste nível de competição. Sérgio Oliveira já marcou seis golos num só ano, mas fê-lo em escalões inferiores: pelo FC Porto B em 2013/14, na 2.ª Liga; e outros tantos na temporada 2011/12, com três no Penafiel, também naquela divisão, além de mais três no Mechelen, da liga belga.