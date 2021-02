Membros do Conselho Superior do FC Porto pedem reunião urgente

O movimento "Por um Porto insubmisso, Eclético e Triunfante", que concorreu exclusivamente ao Conselho Superior como Lista D nas últimas eleições do FC Porto, emitiu, esta sexta-feira, um comunicado, no qual tornou público que pediu uma reunião urgente deste órgão social a Lourenço Pinto, líder da mesa da assembleia geral.





Segundo este movimento, liderado por Luís Rebelo, Avelino Oliveira e Miguel Brás da Cunha, esta reunião terá como objetivo principal "debater o ataque inqualificável a que todo o futebol profissional tem sido alvo, assim como discutir os problemas decorrentes da actual pandemia a nível da formação em todas as modalidades desportivas, e da responsabilidade social importantíssima que o Futebol Clube do Porto detém na nossa sociedade".Ainda na mesma nota, a antiga Lista D fez saber que Lourenço Pinto deu aval à reunião e que a mesma se irá realizar "tão cedo quanto as actuais restrições impostas pela pandemia do Covid-19 o permitirem".Em jeito de conclusão, o movimento apelou à união do universo portista, deixando uma certeza. "A gravidade do actual momento que o clube enfrenta em várias frentes exige a coesão e união de todos os órgãos sociais, na busca das melhores soluções para os problemas enfrentados e na resposta aos vis e infames ataques a que temos assistido à honra do Futebol Clube do Porto, e ao brio profissional dos seus atletas e equipas técnicas. Saberemos estar à altura das responsabilidades que os associados do Futebol Clube do Porto nos confiaram, apelando à união de todos estes e demais adeptos na defesa intransigente e abnegada do nosso insigne clube."Solicitamos ontem ao Exmo. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, Dr. Lourenço Pinto, a convocatória de uma reunião urgente do Conselho Superior do Clube, a qual pudesse debater o ataque inqualificável a que todo o futebol profissional tem sido alvo, assim como discutir os problemas decorrentes da actual pandemia a nível da formação em todas as modalidades desportivas, e da responsabilidade social importantíssima que o Futebol Clube do Porto detém na nossa sociedade.Obtivemos hoje da parte do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral a promessa de que tal reunião do Conselho Superior se realizará tão cedo quanto as actuais restrições impostas pela pandemia do Covid-19 o permitirem. Até lá, manteremos o diálogo permanente com a Direcção e Mesa da AG e colocaremos as nossas preocupações e recomendações directamente com estes órgãos, como temos vindo a fazer desde a nossa posse como membros eleitos para o Conselho Superior.A gravidade do actual momento que o clube enfrenta em várias frentes exige a coesão e união de todos os órgãos sociais, na busca das melhores soluções para os problemas enfrentados e na resposta aos vis e infames ataques a que temos assistido à honra do Futebol Clube do Porto, e ao brio profissional dos seus atletas e equipas técnicas. Saberemos estar à altura das responsabilidades que os associados do Futebol Clube do Porto nos confiaram, apelando à união de todos estes e demais adeptos na defesa intransigente e abnegada do nosso insigne clube.VIVA O FUTEBOL CLUBE DO PORTO !!!"