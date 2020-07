Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mensagens dentro da 'família': jogadores do FC Porto surpreendidos no balneário O reforço do espírito de grupo é um parâmetro muito valorizado no Estádio do Dragão





Mensagens dentro da 'família': jogadores do FC Porto surpreendidos no balneário