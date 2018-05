Está tudo bem encaminhado para que a SAD portista veja cumprido até ao final deste exercício o objetivo a que se propôs de fazer 55 milhões de euros com transações de passes. Até ao momento já estão garantidos 20 milhões de euros provenientes da transferência de Ricardo Pereira para o Leicester (podendo chegar aos 25 milhões mediante a concretização de objetivos) e 7,7 milhões que resultam da venda de Bruno Martins Indi para o Stoke City.

Nas contas da administração estão também já equacionados os 12 milhões que vão entrar através da venda do central Willy Boly ao Wolverhampton, uma vez que o recém-promovido à Premier League já manifestou a vontade de exercer a opção de compra. Feitas as contas, a SAD está a contar já com um encaixe de 39,7 milhões de euros, restando assim uma margem mais reduzida para atingir a tal fasquia dos 55 milhões.

Continuar a ler

O que falta para cobrir essa diferença resultará da venda de mais um importante ativo do plantel principal, como por exemplo Danilo Pereira, alvo de clubes ingleses, mas existem outras pedras-cjave sob assédio e ainda a possibilidade de fazer mais alguns encaixes com jogadores emprestados. O caso mais mediático é Miguel Layún. O internacional mexicano ajudou o Sevilha a apurar-se para a Liga Europa e a sua continuidade está dependente do próximo treinador do clube andaluz. Em todo o caso, a imagem deixada foi boa e o emblema espanhol está na disposição de avançar com os 5 milhões de euros que constam da opção de compra. Caso o negócio não se concretize, o West Ham também já manifestou interesse em levar Layún, oferecendo-se para pagar essa quantia ao FC Porto. Omar Govea, emprestado ao Mouscron, fez uma época positiva, tendo inclusive chegado à seleção mexicana, e a opção de compra está também nas mãos do clube belga. O valor não foi revelado, mas o Mouscron terá manifestado a intenção de adquirir os direitos económicos do FC Porto.

Autor: Rui Sousa