Mexicanos falam de impasse nas negociações por Uribe

A imprensa mexicana adiantou esta quarta-feira que o negócio entre FC Porto e América por Mateus Uribe está num impasse.





Segundo o jornal 'Récord', houve uma reunião entre os dirigentes do clube mexicano e o jogador na qual foi transmitida a atual situação ao médio. Este cenário terá resultado do facto de o América ter pedido mais dinheiro ao FC Porto pelo jogador.Recorde-se que os dragões já acertaram com os mexicanos a contratação do guarda-redes Marchesín.