Mialgia afastou Otávio

A ausência de Otávio na ficha de jogo causou alguma surpresa, até porque o médio estava apontado à titularidade. No final do jogo, Sérgio Conceição explicou o motivo de Otávio ter ficado na bancada. “Foi testado ontem [anteontem], mas não se sentiu confortável. Sofreu uma pequena lesão muscular no jogo com o Sporting, nada de grave, mas poderia agravar se jogasse hoje [ontem], explicou o treinador na conferência de imprensa. O FC Porto informou depois que Otávio contraiu uma mialgia. Luis Díaz e Fábio Vieira também saíram com mazelas. O extremo saiu com fadiga muscular e o médio lesionou-se num pé.