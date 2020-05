Miguel Brás da Cunha confiante para as eleições no FC Porto: «Um grande número de nós será eleito»

Miguel Brás da Cunha, número um da lista autónoma candidata ao Conselho Superior do FC Porto, passou ao lado da polémica que envolveu as outras listas concorrentes aos órgãos sociais e preferiu enaltecer os propósitos do projeto que lidera. De resto, ficou a crença de que a Lista D vai colocar alguns elementos no Conselho Superior.





"Este é um dia importante para o FC Porto, numa situação difícil do país e do clube, dá-se um passo importante para um processo muito participado em termos de candidaturas e que seguramente todas elas querem o bem do clube. Foi com esse intuito que a nossa lista apresentou a sua candidatura ao Conselho Superior, temos a certeza absoluta de que o FC Porto é o melhor clube nacional, o seu passado demonstra isso, as suas vitórias, o seu caráter, estamos convencidos de que a nossa candidatura vai ter capacidade para ajudar o FC Porto a ser melhor. É o nosso propósito, de forma absolutamente independente, estamos convencidos de que um grande número de nós será eleito e que ajudaremos o clube, qualquer que seja a Direção, a crescer. Acreditamos que o que fez o FC Porto grande foram as suas vitórias, mas também o seu ecletismo, as vitórias da Fernanda Ribeiro, da Aurora Cunha, as vitórias recentes do ciclismo, basta ter memória do que foi agosto do ano passado, ver como Gaia e o Porto se encheram de portistas a vibrar com o nosso ciclismo. É fundamental para que o FC Porto cresça, que continue a ser o melhor e é uma forma de conseguir alto que fundamental para o clube, que é ter mais sócios, algo que só se consegue com mais modalidades, num clube com caráter, a representar uma região, mas mais do que isso, representa um país, uma insubmissão, uma luta, é isso que queremos do FC Porto. É uma lista independente que só tem o intuito de defender o FC Porto", destacou Miguel Brás da Cunha, concordando com os passos seguidos até ao momento pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral neste processo eleitoral."Temos tomado posição junto do presidente da Mesa da Assembleia Geral relativamente às decisões que têm sido anunciadas, do nosso lado houve também a manifestação ao senhor presidente da nossa concordância. Há uma completa confiança nas decisões", concluiu.