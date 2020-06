Miguel Brás da Cunha: «O FC Porto sairá fortalecido»

A lista D, liderada por Miguel Brás da Cunha e candidata apenas ao Conselho Superior, já exerceu o direito ao voto. O movimento "Por um Porto insubmisso, Eclético e Triunfante" compareceu por volta das 16 horas no Dragão Arena, tendo-se dirigido às urnas e falado aos jornalistas logo a seguir, precisamente pela voz de Miguel Brás da Cunha, o cabeça de lista.



O candidato ao Conselho Superior manifestou, sobretudo, um forte agrado pela grande adesão ao ato eleitoral que se verificou neste primeiro dia.





"Mais do que surpreendido, estou satisfeito. Significa que os sócios estão empenhados em participar nos momentos importantes do clube. É uma situação de agrado ver este grande nível de participação", apontou, garantindo que este cenário irá fortalecer o FC Porto.





"O FC Porto sai sempre fortalecido. É impossível não sair fortalecido um clube que tem este nível de adesão dos sócios. Se tivéssemos participação pequena, seria perigoso para o clube. Mas um clube que tem este nível de participação, que tem sócios a votarem de forma tão ordeira, sairá certamente fortalecido. No dia 8, o FC Porto será certamente mais forte", sublinhou."Tenho a certeza que vai sair das eleições a vontade dos sócios. Basta olhar para as filas para ter a certeza que o resultado que se verificar será a expressão fiel da vontade dos sócios. Isso é o mais importante. E mais importante também é salientar que estas eleições, pela democraticidade, pela elevação com que têm corrido, pela correção com que têm corrido, são também um espelho do que é o FC Porto. Tenho a certeza que o que resultar das eleições será o resultado da vontade dos sócios", concluiu.