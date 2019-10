Miguel Guedes critica "valor exagerado" das gratificações à administração da FC Porto SAD

Miguel Guedes manifestou estar "chocado" com os valores auferidos pela administração da SAD do FC Porto. No programa 'Camarote', da Rádio Estádio, o comentador afeto aos dragões falou em "valor exagerado"."Parece-me que, no contexto de um clube que tem vindo a dar resultados negativos, que, ainda no exercício passado, teve resultados de cerca de 28,4 milhões de euros de prejuízo, não é por este exercício ter tido uma fatia positiva de cerca de nove milhões de euros que, neste contexto recessivo, faça sentido que haja uma gratificação ou gratificações à administração deste valor. Parece-me um valor exagerado. De qualquer forma, é algo que só os sócios podem decidir em Assembleia Geral. Mas não podemos comparar o que esta administração e o presidente Pinto da Costa ganhou com o que outros presidentes ainda no ativo ganharam. Estamos a falar de campeões mundiais, campeões europeus… De um enorme percurso que naturalmente indica que, do ponto de vista salarial, haja uma remuneração fixa superior às dos quadros de outros clubes. Isso não me choca, mas as variáveis deste valor chocam-me", afirmou.E prosseguiu: "Os resultados do FC Porto são positivos do ponto de vista do que é o momento. Partia de um pressuposto de um prejuízo de 28,4 milhões de euros do exercício anterior, para um exercício positivo de 9,4 milhões de euros. Parecem bons números, inclusivamente do ponto de vista do Fair Play Financeiro, mas temos que olhar para o contexto (...) É, de facto, uma performance que me parece ainda, de qualquer maneira, baixa em relação àquilo que era expectável, sobretudo num contexto em que Éder Militão foi vendido por 50 milhões e Filipe por 20 milhões. Parece-me pouco".Miguel Guedes sublinhou ainda ter ficado "um pouco perplexo" com a "fatia do custo de intermediação do negócio que levou Militão do FC Porto para o Real Madrid.