Miguel Herrera deixou mensagem a Marchesín e o guardião emocionou-se

Miguel Herrera, treinador do América e, portanto, ex-treinador de Marchesín, surpreendeu o guardião argentino durante uma entrevista que este concedeu à Fox Sports. Através de uma pequena mensagem em vídeo, o técnico mexicano deixou uma mensagem de saudades ao seu antigo pupilo, elogiando, ao mesmo tempo, o percurso que este tem protagonizado nos últimos meses."Sei que és um tremendo jogador. Estás na seleção e no FC Porto. Vais sair-te bem, como sempre. Temos saudades tuas", referiu o técnico.Emocionado, Marchesín respondeu à mensagem e devolveu as palavras elogiosas, manifestando um desejo para o futuro. "A verdade é que eu sou um privilegiado por tê-lo tido como treinador. Oxalá que no futuro possamos voltar a trabalhar juntos", retorquiu.'Marche', recorde-se, trocou o América pelo FC Porto no defeso.