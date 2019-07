Miguel Herrera: «Marchesin vê o FC Porto como uma boa oportunidade»

Marchesín em lágrimas no treino do América antes de vir para o FC Porto Marchesín em lágrimas no treino do América antes de vir para o FC Porto

As lágrimas que Agustin Marchesín deixou escapar durante o treino do América, na terça-feira, causaram um grande alvoroço no México. Automaticamente, soaram os alarmes da despedida e tanto a imprensa local, como os 'hinchas' do emblema mexicano encararam o gesto como o adeus.Questionado sobre as lágrimas do guardião, Miguel Herrera, técnico do América, revelou que o jogador estava com "sentimentos divididos" por não querer sair, apesar de acreditar que a mudança para o FC Porto é uma boa oportunidade."O Marchesín estava com sentimentos divididos. Disse-me que não tem vontade de ir, mas que também vê esta possibilidade como uma boa oportunidade", começou por dizer, adiantando, ainda assim, que o clube já se encontra a preparar um plano B para colmatar a sua saída.