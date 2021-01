Milan de olho em Otávio

Ao longo dos últimos dias, muitos têm sido os clubes associados a Otávio. O médio está em final de contrato com os dragões numa fase em que se encontra bem cotado em termos de mercado, o que faz levar muitos emblemas europeus a equacionar a sua contratação. O mais recente dos quais foi o Milan, segundo notícias avançados ontem pelo ‘Tuttosport’, de Itália.

De acordo com as informações veiculadas por esse órgão, os responsáveis milaneses estarão de olho em Otávio e em Thauvin, jogador do Marselha. O dossiê estará a ser gerido por Maldini e Frederic Massara, diretor técnico e diretor de futebol, respetivamente, e em ponderação estará uma oferta contratual de quatro épocas, com um vencimento a rondar o milhão e meio de euros.

No entanto, nesta altura o processo ainda estará numa fase muito embrionária, não existindo ainda negociações propriamente ditas. Em todo o caso, se houver luz verde para que o Milan avance para uma proposta, o emblema transalpino sabe que terá forte concorrência, dentro e fora de portas. Em Itália, já por várias vezes se falou do interesse da Roma, da Atalanta e também do Inter, mas a verdade é que o médio é igualmente seguido por outros emblemas europeus.

Recentemente, recorde-se, Otávio foi colocado na rota de Arsenal e Leicester, havendo rumores já antigos que ligam o criativo também ao Sevilha. Também já se falou no nome do Palmeiras e de interessados em França e na Arábia Saudita.