Jogou 69 minutos, participou no lance do 1-0 para a sua equipa e acabou a ser lançado ao ar pelos seus companheiros enquanto os adeptos presentes no Morumbi entoavam o seu nome. Éder Militão fez ontem a sua despedida do São Paulo e está agora livre para concretizar a sua transferência para o FC Porto, sendo aguardado na Invicta nos próximos dias. Pode mesmo viajar já hoje.

O lateral-direito voltou a ser titular pelo Tricolor na noite de ontem, frente ao Vasco da Gama, num jogo que a sua equipa venceu por 2-1 e que lhe garantiu a liderança do Brasileirão. Logo no primeiro minuto da partida, Éder Militão avançou pelo seu flanco, de onde tirou um cruzamento que haveria de ser intercetado pela defesa do Vasco da Gama de forma caprichosa... O alívio de bola empatou em Rojas e o golo aconteceu. Foi já depois do defesa ter sido substituído que o São Paulo garantiu o 2-1 a seu favor, isto com Kelvin a ser suplente utilizado pelo Vasco da Gama.