Militão recebeu prémio da Liga

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Éder Militão foi eleito o melhor defesa do campeonato no mês de dezembro e ontem recebeu o galardão em pleno relvado, ainda antes do apito inicial do encontro. O jovem defesa-central, que venceu esta categoria também em setembro e outubro/novembro, aceitou a distinção das mãos de Helena Pires, diretora-executiva da Liga, numa cerimónia que acabou por ser acelerada para que a partida não começasse ainda mais atrasada do que já estava. Sérgio Conceição, refira-se, foi eleito o melhor treinador do campeonato no mesmo período, mas recebeu o galardão no Olival, no passado dia 10.