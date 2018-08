Militão rodou contra a equipa B

Como Sérgio Conceição coloca sempre a fasquia da exigência muito elevado, o facto de ter havido jogo no domingo não impediu o técnico de organizar um treino de conjunto com a equipa B, na tarde de ontem, para dar ritmo a quem não sofreu desgaste acentuado no Jamor.

A maior novidade foi a presença de Éder Militão, que atuou no eixo defensivo ao lado de Chidozie. No onze estiveram ainda, entre outros, João Pedro, Óliver Torres, Bruno Costa, Adrián López, Marius e até Hernâni, que chegou a entrar no encontro frente ao Belenenses.

Os titulares do Jamor realizaram trabalho de recuperação, tendo assistido a parte do ensaio enquanto realizavam exercícios de relaxamento muscular. Hoje há nova sessão da parte da manhã, ou seja, como o embate contra o V. Guimarães chega já no próximo sábado, Sérgio Conceição abdicou da folga semanal para ter o grupo focado após a batalha frente aos azuis.