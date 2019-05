Militão viajou logo a seguir à Taça

Libertados de qualquer compromisso logo após a partida com o Sporting, os jogadores do FC Porto começaram ontem a partir para férias. Além de Alex Telles, pelo menos Éder Militão, Felipe, Herrera, Brahimi e Marega também já viajaram para os respetivos países. O central brasileiro que vai jogar no Real Madrid na próxima temporada viajou diretamente de Lisboa para São Paulo, logo a seguir à final da Taça de Portugal. Os restantes dragões regressaram no autocarro da equipa e viajaram a partir da cidade Invicta.