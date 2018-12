Militão foi o único de seis reforços a vingar

Éder Militão é caso único não só no que toca à valorização de um reforço do FC Porto esta época, mas também e desde logo pela simples afirmação no núcleo duro da equipa. Das seis caras novas no plantel, às quais acrescem mais três regressados de empréstimo e outros tantos promovidos dos escalões de formação, o brasileiro foi o único a conquistar um lugar ao sol no Dragão.Além de Militão, também Mbemba, João Pedro, Marius, Jorge e Bazoer chegaram pela primeira vez ao FC Porto, mas quatro são alternativas terciárias para Sérgio Conceição e apenas o congolês é uma solução recorrente no banco. E Mbemba até poderá muito bem ser o maior beneficiado da saída de Militão no próximo verão, assim esta se confirme. Dos demais, João Pedro e Marius têm jogado sobretudo na 2ª Liga pelo FC Porto B; Jorge não consegue beliscar o estatuto de Alex Telles; e Bazoer, como se sabe, foi despromovido à formação secundária por tempo indeterminado.Assim sendo, é curioso verificar que, com a exceção de Militão, o acréscimo de valor do FC Porto em 2018/19 surgiu, à semelhança do que se passou em 2017/18 quando Conceição transformou vários ‘mal-amados’ em campeões nacionais, entre os jogadores que estavam cedidos: André Pereira e Adrián López. Dos regressados, apenas Chidozie não tem contribuído de forma recorrente.