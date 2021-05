Ministério Público fala em teste 'forjado' e que 'Unilabs terá agido a mando do FC Porto'

A CMTV divulgou esta noite parte do despacho do Ministério Público relativo à operação 'Covid free', que investiga alegada falsificação de testes à Covid-19. Nessa parte do documento, são levantadas suspeitas quanto à atuação do laboratório Unilabs e FC Porto.





"Mais indiciam os autos que terá sido forjado um resultado na Unilabs bem como de que tal laboratório agirá ou terá agido a mando de responsáveis do Futebol Clube do Porto, com o expresso intento de ocultação desse e doutros eventuais casos de covid-19, no respetivo plantel, urgindo assim apurar o mais urgente possível se essa indiciada atuação criminosa é mais alargada ou se limitou a um caso pontual (o de Nakajima) sob pena de tal suspeita que o signatário já reputa grave não ficar cabalmente esclarecida", pode ler-se no auto, entretanto divulgado pela televisão do 'Correio da Manhã'. De acordo com a SIC, que citou também o MP, existem "indícios de que Nakajima viajou infetado com covid-19 para o Dubai".O 'Observador' avançou, também esta quinta-feira, que além de FC Porto, Portimonense e dos laboratórios Unilabs e Germano de Sousa, também o Sporting estaria a ser investigado neste processo a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e da Polícia Judiciária (PJ). No entanto, os leões negaram ter sido alvo de buscas.Recorde-se que a PJ iniciou as buscas no Olival de manhã, deixando aquele local apenas por volta das 23h.