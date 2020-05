Ministro falou em "aversão ao azul" e Francisco J. Marques atirou: «Nem na administração do Benfica...»

Augusto Santos Silva, ministro dos negócios estrangeiros, esteve numa audição parlamentar onde foi filmado a mexer na sua máscara e a comentar o seguinte: "É a minha aversão ao azul".





Primeiro-ministro e ministro das finanças assíduos na tribuna da Luz, um secretário de Estado do desporto que facilita contactos ao Benfica, um ministro dos negócios estrangeiros que manifesta "aversão ao azul". Nem na administração do Benfica há tanto benfiquismo. Já mete nojo pic.twitter.com/nwMi6irwxi — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) May 11, 2020

Ora, Francisco J. Marques utilizou o Twitter para criticar o comentário de Augusto Santos Silva. "Primeiro-ministro e ministro das finanças assíduos na tribuna da Luz, um secretário de Estado do desporto que facilita contactos ao Benfica, um ministro dos negócios estrangeiros que manifesta 'aversão ao azul'. Nem na administração do Benfica há tanto benfiquismo. Já mete nojo", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto na referida rede social."Estas constantes manifestações de aversão, dor de corno, inveja e afins só ilustram como as vitórias do FC Porto são tão difíceis de conquistar, porque o ódio ao nosso clube está ao mais alto nível. Depois? Depois o Paulo Gonçalves não tem nada a ver com o Benfica", acrescentou.