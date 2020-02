Minuto de silêncio não foi respeitado

Neste jogo, tal como em todos os outros desta jornada da 1ª Liga, houve um minuto de silêncio em homenagem a Carlos Santos, delegado da Liga Portugal, que faleceu na passada quinta-feira, aos 62 anos.

No entanto, este minuto acabou por não ser respeitado na totalidade, com vários insultos a serem ouvidos de ambas as bancadas. Começaram os adeptos afetos ao FC Porto, que começaram a gritar pelos azuis e brancos, ao que os sadinos responderam com insultos e uma frase dita bem alto: "Vocês vão acabar em segundo. Em segundo!"

Dominaram os assobios, até que Manuel Mota apitou para o final do minuto de silêncio, que teve de tudo, menos silêncio.