Miúdo da B chegou de táxi já para lá da hora

No espaço de meia hora, mais exatamente entre as 7h48 e as 8h16, a esmagadora maioria dos jogadores que marcaram presença no arranque dos trabalhos do FC Porto deu entrada no Olival. Todos... menos um, Madi Queta.

O avançado da equipa B, de 20 anos, chegou ao Olival de táxi, às 10h03, seguindo diretamente para a zona de treino, onde, aliás, a sessão de trabalho no relvado estava perto de começar. A presença de Madi Queta acabou por ser requisitada em cima da hora de forma a completar o grupo de trabalho às ordens de Sérgio Conceição. O jovem internacional português acabou, assim, por ter uma oportunidade inesperada de se mostrar ao treinador principal e o mais provável é que continue a integrar os trabalhos do plantel principal durante os próximos dias.





Os jogadores do plantel principal, assim como da equipa B, têm a possibilidade de estacionar os seus carros no parque privado do Olival em dia de treino. Um procedimento normal, que não se estende aos miúdos da formação, muitos deles ainda sem idade sequer para terem carta de condução. O normal é que estes sejam transportados ao Olival por familiares ou lá cheguem através transportes públicos.Foi isso mesmo que aconteceu ontem com Tomás Esteves, de 17 anos, que foi conduzido ao centro de treinos pela mãe. O carro parou em frente ao portão do Olival e, certamente levado pelos hábitos de anos e anos nos escalões jovens portistas, o lateral-direito preparava-se para sair do veículo e ir a pé até aos balneários da equipa principal... quando recebeu a autorização ‘salvadora’ dos seguranças para subir de carro.