Mollel poderia ter sido portista

Mollel, extremo de 22 anos do Bairro FC, da Divisão de Honra da AF Braga, poderia ter chegado aos escalões jovens do FC Porto em 2016/17. "Fiquei magoado, mas tive de aceitar e seguir em frente", disse, ao portal Mwana Spoti, sobre uma mudança gorada pelas exigências financeiras do seu então empresário.