«Momento inesquecível»: As reações do plantel do FC Porto na cerimónia do título

Cinco dias depois de conquistar o 29.º título de campeão nacional do seu palmarés o FC Porto recebeu esta noite as medalhas e o troféu da Liga NOS no relvado do Estádio do Dragão. Fique a conhecer algumas das reações dos protagonistas:





"Festa diferente, mas vivida da mesma forma. Felicidade enorme ser campeão. Já éramos campeões, mas jogamos de uma forma séria. A formação tem grandes jogadores e a prova é que muitos estão presentes nesta equipa. Objetivo era chegar à equipa principal, fiz o meu primeiro golo e o título é a cereja no topo do bolo.""Prenda muito boa. Estou muito feliz. Foi um grande feito. Agora é desfrutar o momento. Sonho de criança. Sempre alimentei a ambição de vencer ao longo da época.""Fantástico poder estar neste nível e estar disponível no clube que me proporcionou isto, apesar dos 37 anos. Faz com que possa ser melhor a cada dia que passa.""Momento inesquecível. Nem nos melhores sonhos imaginava isto. Época muito difícil, mas todo o grupo está de parabéns pela participação no título. Momento mais sensível foi quando estávamos a 7 pontos e em que toda a gente duvidava. Nunca deixámos de acreditar e isso foi crucial. Festa é o culminar de uma época de sofrimento. A Taça de Portugal é um jogo que queremos ganhar frente ao nosso rival. Agrada muito ouvir o fair-play do treinador do Benfica. Muito obrigado. Infelizmente a família não pôde estar presente. Não é fácil ser familiar de um jogador, mas têm um papel muito importante. Nunca houve possibilidade de sair. Foi muito eco sem sentido. Nunca me senti excluído. Tive apoio de todos e equipa técnica. Foi momento triste ver o meu nome mal associado, mas o futebol é assim.