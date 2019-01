Moreto Cassamá está em França para assinar contrato com o Stade de Reims. A informação é avançada pela 'France Football'.De acordo com a publicação francesa, o jogador do FC Porto vai assinar um contrato válido por três temporadas e meia.No verão, Moreto Cassamá esteve com um pé no Borussia M’Glabach, mas acabou por ficar no FC Porto e viu o seu nome incluído na lista B de inscrições para a Liga dos Campeões.Na altura, os alemães invocaram razões de ordem financeira para recuar na palavra , alegando que teriam esgotado o orçamento disponível para contratações, isto tendo garantido Ginter (ex-Borussia Dortmund) e Denis Zakaria (proveniente do Young Boys) e vendido Nico Schulz (que esteve no radar do Sporting) ao Hoffenheim.