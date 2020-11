Morreu Jacques, antigo avançado do FC Porto

Morreu esta terça-feira Jacques Pereira, de 65 anos, antigo avançado que representou o FC Porto nos anos 80, tendo conquistado um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, ao serviço dos dragões. Em 1981/82 foi o melhor marcador do campeonato, com 27 golos.





Jacques tinha confidenciado a amigos, na segunda-feira, que não se sentia bem e ao fim da tarde desta terça-feira faleceu na sua casa, em Vila Real de Santo António, tudo apontando para uma paragem cardiorrespiratória. Uma equipa do INEM que se deslocou ao local ainda tentou a reanimação, sem êxito.O Lusitano de Vila Real de Santo António foi o primeiro clube de Jacques, que daí transitou para o Farense e depois para o Famalicão (campeão nacional da 2ª Divisão em 1977/78). Seguiram-se duas épocas no Sp. Braga, quatro no FC Porto e mais duas nos bracarenses, no período de maior fulgor do seu percurso.Já na fase descendente da carreira Jacques vestiu a camisola do Sp. Covilhã, antes de regressar às origens, para representar o Lusitano de Vila Real de Santo António e o vizinho Castromarinense.As cerimónias fúnebres ainda não estão marcadas.apresenta sentidas condolências à família enlutada.