Motor do FC Porto arranca a frio Dragões raramente entram com o acelerador a fundo nos encontros do campeonato e somam apenas três golos nos primeiros 15 minutos e quatro nos 15 seguintes





Taremi e Marega,, os dois homens-golo, têm atacado sobretudo depois da meia hora