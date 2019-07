Mouhamed Mbaye: «O meu objetivo é ficar na primeira equipa do FC Porto»

A recente lesão de Diogo Costa, o afastamento temporário de Casillas e a saída de Fabiano do FC Porto contribuíram para a ascensão de Mbaye instantânea na hierarquia da baliza, ao ponto de o guardião senegalês, de 21 anos, ter sido suplente de Vaná no jogo de apresentação aos sócios, diante do Monaco.Um cenário que deverá mudar com o regresso de Diogo Costa e, eventualmente, com a desejada contratação de mais um nome para as redes azuis e brancas, mas que não retira ambição ao jovem guardião até aqui da equipa B, que deseja permanecer no plantel principal portista."Vivo atualmente uma boa situação com o meu clube, o FC Porto. Estou a realizar a pré-temporada com a equipa principal. Estivemos em estágio no Algarve durante alguns dias e agora voltámos para a apresentação aos sócios contra o Mónaco. O meu objetivo é ficar no FC Porto, com a equipa principal, se tudo decorrer como pretendo", referiu, em entrevista ao site wiwsport, do Senegal.Ainda assim, se as pretensões de Mbaye saírem gorada, o próprio já encontrou a solução para o futuro. "Acredito ter hipóteses de ganhar um lugar na equipa principal. Estou no FC Porto e estou aqui para trabalhar. Mas se não tiver muito tempo de jogo, aí a ideia é voltar à equipa B, que joga na 2ª Liga", apontou, explicando que esta é a primeira opção em que pensa por não querer sair dos dragões."Por enquanto, estou no FC Porto. Tenho um contrato que me liga ao clube até 2021, por isso vou concentrar-me no meu trabalho aqui e deixar tudo o resto para o meu empresário tratar", concluiu.