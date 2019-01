Mourinho: «Costinha gosta de me enviar a fotografia dele a festejar em Old Trafford»

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Sem surpresa, o caminho do FC Porto até chegar à final da Champions de 2003/04, em Gelsenkirchen, foi um dos temas fortes da entrevista de José Mourinho ao Porto Canal, esta quinta-feira. Um troféu importante para o descolar da carreira internacional do técnico, que contou com o importantíssimo golo de Costinha em Old Trafford. E o atual treinador do Nacional não deixa que José Mourinho se esqueça disso."Às vezes, o Costinha lembra-se e envia-me a fotografia dele a festejar. E a legenda é sempre a mesma: 'Sem este golo, nunca terias sido quem és'", contou o Special One, entre sorrisos, confessando que o lance que resulta no 1-1 frente ao Manchester United surgiu da insubordinação dos seus jogadores em relação ao que estava planeado: "O Ricardo Fernandes entra em jogo porque havia uma certa supremacia nossa e sentia-se uma tensão que não era normal. Disse-lhe: 'Vão aparecer livres e, quando houver, pega na bola e mete-a lá dentro’. O livre apareceu e eu só vejo o Benny McCarthy a enxutar o Ricardo para o lado e começo a insultar o Benny. Eu ponho o Ricardo Fernandes em jogo para marcar as faltas e o Benny a enxutá-lo... Só pensava: 'Eu vou matá-lo! Aliás, vou matar os dois!' Depois, o homem que costumava estar na barreira para arrastar o guarda-redes para o outro lado era o Costinha. E começo a ver que o Costinha não está lá e que se foi meter no grupo que deveria atacar a segunda bola. Houve ali influência divina que os fez modificar toda a estrutura… E depois é o Benny que marca, o Tim Howard que deixa a segunda bola na área e o Costinha que aparece..."