Mourinho deixou mensagem de força a Casillas

Tal como várias figuras do futebol mundial , também José Mourinho deixou uma mensagem de força a Iker Casillas. No caso do treinador, que comandou o guarda-redes espanhol no Real Madrid, a mensagem foi transmitida através de Luís Gonçalves, o diretor-geral do futebol do FC Porto.O guarda-redes espanhol está bem e estável, após ter sofrido "um enfarte agudo do miocárdio durante o durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival".De acordo com comunicado do FC Porto, "a sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto"."Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", conclui o FC Porto no comunicado.Há pouco mais de um mês, Iker Casillas, que faz 38 anos este mês, renovou com o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid.