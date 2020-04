Mourinho e a 'mentira' de Baía: «Não és o melhor de sempre, és o melhor com larga distância»

Depois de Vítor Baía ter dito, recentemente, que se considerava o melhor guarda-redes português de sempre, também José Mourinho abordou o tema, esta sexta-feira, em conversa com o guardião, com Pinto da Costa e com Jorge Costa, na FC Porto TV.





Ao seu estilo, o 'Special One' disse que Baía mentiu, explicando depois a razão para o dizer. "Com o Vítor falo muitas vezes, com o presidente também vamos falando, mas com esse senhor, com Jorge Costa, é que já não falava há muito. Muitas saudades de todos, muitas recordações de todos. Tenho de esconder a lagriminha e dizer que tenho inveja. O presidente, como dizia o maior roupeiro da história do futebol, está com uma cabeça que parece um cérebro. Fantástico. Quanto ao Vítor, vejo-o várias vezes e continua a ser o míster elegância, só que no outro dia mentiu ao povo, quando disse que era o melhor. Devia ter dito que era o melhor com muita distância para o segundo. E o Jorge Costa está mais elegante do que quando jogava", atirou, entre risos.