Mourinho radiante pelo FC Porto: «Grande noite. Sinto sempre uma ligação emocional ao clube»

José Mourinho nunca escondeu a sua ligação ao FC Porto, por tudo o que conquistou na cidade invicta, e esta quinta-feira foi questionado com a vitória épica dos dragões na eliminatória frente à Juventus.





Questionado sobre que conselho daria a Andrea Agnelli, presidente da Juventus, que voltou a ver o grande objetivo do clube esmorecer, Mourinho preferiu focar a resposta no FC Porto."Não tenho nada para lhe dizer. Sinto sempre uma ligação emocional ao meu passado e o FC Porto é um período importante desse passado. Fico sempre muito feliz quando esse meu passado fica contente. Foi uma grande noite do FC Porto e estou muito contente por todos no clube", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Tottenham frente ao Dinamo Zagreb, na Liga Europa.