Mourinho: «Se merecia ter sido recebido de outra forma no FC Porto? Não...»

Apesar de ter conquistado muitos e importantes títulos como treinador do FC Porto, com destaque para a Liga dos Campeões de 2003/04 e a Taça UEFA de 2002/03, José Mourinho nem sempre foi bem recebido pelo público do Dragão quando regressou à Invicta para enfrentar os azuis e brancos. Em entrevista ao Porto Canal, o técnico diz que tudo se deve à cultura de clube, que o próprio aplaude."Quando trabalhas num clube, tens de percebê-lo. A sua história, a sua cultura, o significado para os adeptos. Para ser profissional de corpo inteiro não basta chegar e dar o melhor. Não é suficiente. E o FC Porto era exímio a fazer-nos perceber isso. E não faz sentido que seja de outra forma. Se me perguntares, o que achas que significas para o FC Porto? Acho que significo muito, acho que quando regressei para jogar contra, já umas três vezes, se eu achava que merecia ser recebido de outra maneira? Eu digo-te… Não. Sabes porquê? Porque fui como adversário. E eu gosto dessa mentalidade. Quando estás num clube, estás lá para competir e ganhar. Dói-nos um bocadinho, porque vais com aquela sensação de ‘eu mereço mais’, mas acho que está certo", referiu o técnico.Para ilustrar a situação, Mourinho revelou uma passagem protagonizada com Fernando Brandão, antigo roupeiro do FC Porto, conhecido no clube como Moreno. "Recordo-me que o Moreno ia para a porta da rouparia e começava a insultar os antigos jogadores. Uma vez disse-lhe: 'Estás maluco ou quê? Para que estás a insultar o Drulovic? Não gostas dele?’. E ele disse: 'Gosto, adoro! Então porque estás a insultá-lo? Estou a insultá-lo porque ele vem aqui para ganhar.' E se calhar ele está correto. Pois quem regressa sabe que está no coração deles, mas aquele espaço competitivo é para ganhar."