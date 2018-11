Mourinho volta a Casillas: «Sabem porque é que De Gea é criticado em Espanha? Eu sei...»

Depois de já ter deixado, José Mourinho voltou a falar do guarda-redes do FC Porto, agora para sair em defesa de David de Gea. O guardião do Manchester United tem sido criticado pelas últimas exibições ao serviço da seleção de Espanha e Mourinho acredita que isso está relacionado com Casillas."Porque é que De Gea tem sido criticado em Espanha? Sabem? Eu sei. Porque há alguém muito poderoso que está a pensar voltar à seleção, mas eu acho que é muito difícil voltar quando tens o melhor guarda-redes do mundo à tua frente", disse o português em conferência de imprensa, sem referir o nome do espanhol do FC Porto, mas confirmando a sua identidade com mais uma pista."Sim, gosto dele. Fui campeão com ele".